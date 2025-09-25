Новини
За допомогою дрона взяли в полон російського загарбника, скріншот відео

Прикордонного полонили ворожого штурмовика дроном на Лиманському напрямку (ВІДЕО)

25 вер 2025, 20:03
На Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» за допомогою дрона полонили ворожого штурмовика.

Відповідне відео сьогодні, 25 вересня, опубліковане у Telegram-каналі підрозділу.

Зазначається, що окупанта під час нічного чергування помітив екіпаж важкого бомбера «Вампір».

З гуманітарних міркувань хлопці вирішили взяти ворожого піхотинця в полон. Окупанту скинули пляшку з водою та запискою — аби він слідував за дроном. Коли він наблизився до українських позицій, хлопці взяли його в полон, — вказано в описі відео.

