На Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» за допомогою дрона полонили ворожого штурмовика.

Відповідне відео сьогодні, 25 вересня, опубліковане у Telegram-каналі підрозділу.

Зазначається, що окупанта під час нічного чергування помітив екіпаж важкого бомбера «Вампір».

З гуманітарних міркувань хлопці вирішили взяти ворожого піхотинця в полон. Окупанту скинули пляшку з водою та запискою — аби він слідував за дроном. Коли він наблизився до українських позицій, хлопці взяли його в полон, — вказано в описі відео.