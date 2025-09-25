Ракурсhttps://racurs.ua/
За допомогою дрона взяли в полон російського загарбника, скріншот відео
Прикордонного полонили ворожого штурмовика дроном на Лиманському напрямку (ВІДЕО)
На Лиманському напрямку пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» за допомогою дрона полонили ворожого штурмовика.
Відповідне відео сьогодні, 25 вересня, опубліковане у Telegram-каналі підрозділу.
Зазначається, що окупанта під час нічного чергування помітив екіпаж важкого бомбера «Вампір».
З гуманітарних міркувань хлопці вирішили взяти ворожого піхотинця в полон. Окупанту скинули пляшку з водою та запискою — аби він слідував за дроном. Коли він наблизився до українських позицій, хлопці взяли його в полон, — вказано в описі відео.