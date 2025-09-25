На Сумщине мужчина подорвался на мине, собирая грибы

На Сумщине мужчина подорвался на мине, собирая грибыhttps://racurs.ua/n209322-na-sumschine-mujchina-podorvalsya-na-mine-sobiraya-griby.htmlРакурс
На Сумщині 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі, коли збирав гриби.
Подія сталася сьогодні, 25 вересня, у Білопільській громаді. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Попередньо — це була протипіхотна міна, яку, ймовірно, ворог скинув з безпілотника. Потерпілий отримав важкі травми. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попереду тривале лікування та реабілітація, — зазначив Григоров.
Очільник ОВА закликав мешканців прикордонних громад бути максимально обережними й утриматися від походів у лісосмуги та інші небезпечні місця.
У разі виявлення підозрілих предметів — не наближайтесь і негайно повідомляйте рятувальників або поліцію, — наголосив він.