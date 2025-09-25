Новости
Ракурс
Житель Сумщины подорвался на мине, собирая грибы

На Сумщине мужчина подорвался на мине, собирая грибы

25 сен 2025, 22:32
На Сумщині 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі, коли збирав гриби.

Подія сталася сьогодні, 25 вересня, у Білопільській громаді. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Попередньо — це була протипіхотна міна, яку, ймовірно, ворог скинув з безпілотника. Потерпілий отримав важкі травми. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попереду тривале лікування та реабілітація, — зазначив Григоров.

Очільник ОВА закликав мешканців прикордонних громад бути максимально обережними й утриматися від походів у лісосмуги та інші небезпечні місця.

У разі виявлення підозрілих предметів — не наближайтесь і негайно повідомляйте рятувальників або поліцію, — наголосив він.

Источник: Ракурс


