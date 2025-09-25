Кабмин согласовал санкции против политиков Молдовы, поддерживающих Россию

Ракурсhttps://racurs.ua/
Правительство согласовало санкции против ряда политиков Молдовы, фото: «Газета.ру»
Кабмин согласовал санкции против политиков Молдовы, поддерживающих Россиюhttps://racurs.ua/n209324-kabmin-soglasoval-sankcii-protiv-politikov-moldovy-podderjivauschih-rossiu.htmlРакурс
Кабінет міністрів України погодив санкції проти політиків Молдови, які активно підтримують кремль.
Про це сьогодні, 25 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Санкції запроваджені проти:
- Євгенії Гуцул — проросійської керівниці Гагаузії;
- Дмітрія Константінова — спікера Народних зборів Гагаузії;
- Іона Маху — колишнього співробітника Служби інформації та безпеки Молдови;
- Наталії Параски — очільниці партії «Відродження» з орбіти проросійського бізнесмена Ілана Шора;
- Віктора Петрова — політика Гагаузії;
- Константіна Стариша — депутата;
- Вікторії Фуртуне — політик з орбіти Ілана Шора, пропонувала приєднати до Молдови регіон Буджак, який зараз є півднем Одеської області;
- Богдана Цирдя — депутат;
- Юріє Чофу — лідера однієї з організацій екс-силовиків;
- Ігоря Шорнікова — колишнього співробітника «МЗС» невизнаного Придністров’я.