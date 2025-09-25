Кабмін погодив санкції проти політиків Молдови, які підтримують Росію

Уряд погодив санкції проти низки політиків Молдови

https://racurs.ua/ua/n209324-kabmin-pogodyv-sankciyi-proty-politykiv-moldovy-yaki-pidtrymuut-rosiu.html

Ракурс

Кабінет міністрів України погодив санкції проти політиків Молдови, які активно підтримують кремль.

Про це сьогодні, 25 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Санкції запроваджені проти: