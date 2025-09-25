Новини
Ракурс
Уряд погодив санкції проти низки політиків Молдови

Кабмін погодив санкції проти політиків Молдови, які підтримують Росію

25 вер 2025, 23:26
Кабінет міністрів України погодив санкції проти політиків Молдови, які активно підтримують кремль.

Про це сьогодні, 25 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Санкції запроваджені проти:

  • Євгенії Гуцул — проросійської керівниці Гагаузії;
  • Дмітрія Константінова — спікера Народних зборів Гагаузії;
  • Іона Маху — колишнього співробітника Служби інформації та безпеки Молдови;
  • Наталії Параски — очільниці партії «Відродження» з орбіти проросійського бізнесмена Ілана Шора;
  • Віктора Петрова — політика Гагаузії;
  • Константіна Стариша — депутата;
  • Вікторії Фуртуне — політик з орбіти Ілана Шора, пропонувала приєднати до Молдови регіон Буджак, який зараз є півднем Одеської області;
  • Богдана Цирдя — депутат;
  • Юріє Чофу — лідера однієї з організацій екс-силовиків;
  • Ігоря Шорнікова — колишнього співробітника «МЗС» невизнаного Придністров’я.

Джерело: Ракурс


