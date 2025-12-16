Новини
В Україні переглядають переліки об’єктів критичної інфраструктури

За результатами перегляду списків критичної інфраструктури вивільнено 800 МВт — Свириденко

16 гру 2025, 18:50
За результатами перегляду списків обʼєктів критичної інфраструктури знайдено можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності — це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

Про це сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами наради обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання відповідного рішення уряду.

За її словами, зі списків критичної інфраструктури прибрали дві категорії:

  • споживачі потужністю менше 100 кВт;
  • обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об'єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком, — зазначила вона.

Свириденко наголосила, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

