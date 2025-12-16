В Україні переглядають переліки об’єктів критичної інфраструктури

https://racurs.ua/ua/n210913-za-rezultatamy-pereglyadu-spyskiv-krytychnoyi-infrastruktury-vyvilneno-800-mvt-svyrydenko.html

Ракурс

За результатами перегляду списків обʼєктів критичної інфраструктури знайдено можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності — це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості.

Про це сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за результатами наради обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання відповідного рішення уряду.

За її словами, зі списків критичної інфраструктури прибрали дві категорії:

споживачі потужністю менше 100 кВт;

обʼєкти, до яких була підключена низка інших споживачів, які для забезпечення справедливості розподілу електричної енергії підпадають під загальні обмеження.

Визначені під час перегляду переліків критичних важливих об'єктів споживачі супутнього навантаження, яке не є критичними, будуть переведені на графіки відключень за загальним порядком, — зазначила вона.

Свириденко наголосила, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.