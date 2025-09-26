Армия РФ снова атаковала Константиновку. Фото: МВА

https://racurs.ua/n209345-armiya-rf-snova-atakovala-konstantinovku-est-ranenye-foto.html

Ракурс

Російська армія завдала серію авіаударів по Костянтинівці Донецької області.

У п’ятницю, 26 вересня, окупанти атакували місто керованими авіабомбами ФАБ-250. Була серйозно зруйнована цивільна інфраструктура: пошкоджено фасади шести багатоповерхових житлових будинків і 18 приватних осель. Також постраждав фасад місцевої лікарні, а адміністративна будівля одного з підприємств була зруйнована. Про це керівник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов поінформував у Telegram.

Постраждали двоє цивільних. Поранені самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні міста Дружківка.

Місцева влада наголосила, що обстріли Костянтинівки вкотре свідчать про цілеспрямований терор цивільного населення, знищення житлових, медичних і адміністративних об'єктів.

Нагадаємо, 24 вересня російські окупанти скинули на Костянтинівку три авіаційні бомби. Внаслідок цього загинули двоє чоловіків, а восьмеро осіб дістали поранення. Той обстріл пошкодив у місті 16 приватних будинків, три багатоповерхівки та автомобіль.