https://racurs.ua/n209357-na-vyborah-v-moldove-pobedila-partiya-prezidenta-mai-sandu.html

Ракурс

Парламентські вибори відбулися в Молдові у неділю, 28 вересня.

Центральна виборча комісія опрацювала 99,5% голосів, 2 тис. 263 з 2 тис. 274 протоколів. Правляча проєвропейська партія «Дія і солідарність» (PAS) перетнула 50-відсотковий бар'єр підтримки виборців — за політсилу президента Маї Санду проголосували 50,03% виборців. Таким чином PAS може отримати близько 55 мандатів у 101-місному парламенті.

Друге місце посяде проросійський «Патріотичний блок» на чолі з екс-президентом Ігорем Додоном, який отримав 24,26% голосів. Блок «Альтернатива», що отримав 7,99%, перебуває на третьому місці.

Місце у парламенті можуть отримати також партія «Демократія вдома», яку звинувачують у зв’язках з російською ФСБ та «Наша партія» популіста Ренато Усатого.

Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів України погодив санкції проти політиків Молдови, які активно підтримують Кремль. У списку опинилися, зокрема, проросійський керівник Гагаузії Євгенія Гуцул, очільниця партія «Відродження» Наталії Параска. політик з орбіти Ілана Шора Вікторія Фуртуне.