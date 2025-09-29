ВСУ взяли в окружение часть российских войск в районе Доброполья. Фото:

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував у частинах, які діють на головних напрямках фронту, в тому числі на Добропільському напрямку. Генерал провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції. Про це він 29 вересня написав у Facebook.

За його інформацією, завдяки чітко спланованим та сміливим діям ЗСУ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні. Загальні втрати росіян на цій ділянці фронту становлять 3 тис. 185 осіб, із них безповоротні — 1 тис. 769. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки.

Українським оборонцям вдалося звільнити майже 175 кв. км і зачистити ще майже 195 кв. км від диверсійних груп.

Сирський додав, що ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.

Нагадаємо, проект DeepState інформував, що російська армія продовжує збільшувати свою присутність у Куп’янську на Харківщині. Підрозділи окупантів намагаються просочуватися в місто. Ворог фіксується в центрі міста, а також підбирається до мікрорайону «Ювілейний». Так звана сіра зона в місті збільшується.