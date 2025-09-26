Новини
26 вер 2025, 20:29
Російська армія продовжує збільшувати свою присутність у Куп’янську на Харківщині.

Підрозділи окупантів намагаються просочуватися в місто. Ворог фіксується в центрі міста, а також підбирається до мікрорайону «Ювілейний». Так звана сіра зона в місті збільшується. Про це проект DeepState 26 вересня повідомив у Telegram.

Зазначається, що українські військові наразі змогли зупинити спроможність застосування росіянами труби, які ті використовували для прориву в місто. Тому росіяни пересуваються через річку та посадки, які затягуються в саме місто.

Однак варто зазначити, що кацапам, на жаль, вдалося за цей час накопичитися в досить великій кількості, щоб здійснювати штурмові дії, просочування та диверсійно-розвідувальну діяльність, — наголошують аналітики.

Повідомляється, що проти захисників Куп’янська працює не лише піхота — по українських військових на околицях б’ють дрони та міномети. Крім того, противник продовжує використовувати цивільний одяг для проникнення в місто і дуже часто вони здійснюють в ньому розвідувальну діяльність.

Нагадаємо, проект DeepState інформував, що підрозділи окупаційної армії РФ змогли пройти вперед у Серебрянському лісництві на Луганщині та поблизу Березового у Синельниківському районі Дніпропетровщини.

