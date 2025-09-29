Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинские и датские военные принимают участие в учениях «Крылья обороны» в Дании, фото: Генштаб ВСУ

Украина и Дания проводят учения по сбиванию дронов — Генштаб

29 сен 2025, 21:34
999

У Данії розпочалися спільні навчання «Крила оборони», в яких разом із данськими колегами беруть участь українські фахівці з протидії ударним БПЛА.

Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв’язку з ситуацією, повʼязаною з появою невідомих безпілотників над країною, — розповіли у Генштабі.

Зазначається, що протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам.

Такі навчання є важливим кроком у зміцненні взаємосумісності Збройних Сил України і Данії та роблять наші держави сильнішими у спільному прагненні до миру й безпеки в Європі, — додали у Генштабі.

Українські та данські військові беруть участь у навчаннях «Крила оборони» у Данії, фото: Генштаб ЗСУ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров