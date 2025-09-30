Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Ракурс

Українські військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. У Данію вони прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам.

Про це сьогодні, 30 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Український досвід — найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської «Стіни дронів» — масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі, — наголосив він.

За словами Зеленського, сьогодні головнокомандувач ЗСУ доповів йому про перший звіт команди з Данії.

Доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України, секретарю РНБО України працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами, — додав Зеленський.

Нагадаємо, вчора, 30 вересня, Генштаб ЗСУ повідомив, що в Данії розпочалися навчання «Крила оборони», в яких разом із данськими колегами беруть участь українські фахівці з протидії ударним БПЛА.