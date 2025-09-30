Армии передали рекордную партию комплексов РЭБ «Ай-Петри», фото: «Европейская солидарность»

https://racurs.ua/n209390-pervuu-partiu-kompleksov-reb-ay-petri-po-gosudarstvennomu-zakazu-peredali-v-vsu-foto-video.html

Ракурс

Підрозділи ЗСУ отримали партію з 15 комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі» — найбільшу за весь час.

Також це перша партія з державного замовлення. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко, який восени 2023 року інвестував кошти у цю розробку.

Більше року тому ми розпочали цей проект. Займалися всіма процесами: від розробки до постачання на фронт готових одиниць техніки. «Ай-Петрі» вже перекривають сотні кілометрів уздовж лінії бойового зіткнення на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Півдні, — зазначив Порошенко.

Державне контрактування ПДТР «Ай-Петрі» означає визнання якості наших комплексів. Це визнання їхньої бойової ефективності, — додав він.

За словами Порошенка, вартість цих 15 комплексів становить 130 млн грн, вони вирушають до різних родів військ, зокрема чотири вже передали спецпризначенцям.