Підрозділи ЗСУ отримали партію з 15 комплексів протидії технічним розвідкам «Ай-Петрі» — найбільшу за весь час.
Також це перша партія з державного замовлення. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко, який восени 2023 року інвестував кошти у цю розробку.
Більше року тому ми розпочали цей проект. Займалися всіма процесами: від розробки до постачання на фронт готових одиниць техніки. «Ай-Петрі» вже перекривають сотні кілометрів уздовж лінії бойового зіткнення на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Півдні, — зазначив Порошенко.
Державне контрактування ПДТР «Ай-Петрі» означає визнання якості наших комплексів. Це визнання їхньої бойової ефективності, — додав він.
За словами Порошенка, вартість цих 15 комплексів становить 130 млн грн, вони вирушають до різних родів військ, зокрема чотири вже передали спецпризначенцям.
На фронт насувається осінь разом із дощами. Але робимо все можливе, щоб на лінії зіткнення падали не тільки дощ зі снігом, а й ворожі ударні та розвідувальні безпілотники, — резюмував він.