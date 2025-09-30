В Сумах школы будут работать дистанционно до конца года из-за опасности

Школы в Сумах будут работать дистанционно, фото: Sasha India / Flickr

У Сумах до 31 грудня заклади дошкільної, позашкільної та початкової мистецької освіти, а також структурні підрозділи початкових шкіл Сумської громади продовжать працювати дистанційно.

Відповідне рішення ухвалене Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міської територіальної громади. Про це сьогодні, 30 вересня, повідомила прес-служба Сумської міськради.

Для дітей, які потребують присутності в садках, там функціонуватимуть чергові групи, — зазначили в міськраді.

Тренування для спортсменів позашкільних спортивних закладів, а саме учасників офіційних змагань 2025 року, окрім молодших вікових груп, відбуватиметься у звичайному режимі з дотриманням усіх заходів безпеки, — додали в міськраді.

Нагадаємо, сьогодні рашисти прицільно атакували дроном будинок мирних жителів у Сумському районі — загинула родина з двома малолітніми дітьми.