Армія Росії знову завдала ударів по українській залізничній інфраструктурі.

У вівторок, 30 вересня, у Чернігівській області були зафіксовані повторні обстріли залізниці. На Ніжинському напрямку відбулося знеструмлення колії. Про це компанія «Укрзалізниця» 30 вересня повідомила у Facebook.

За інформацією залізничників, усі поїзди Сумського і Чернігівського напрямків рухатимуться із затримками — під резервними тепловозами.

Найбільше відхилення наразі має поїзд № 143 Суми — Львів, який затримується на сім годин. У зворотному напрямку цей потяг також вирушить із запізненням.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вже били по залізниці в північних регіонах України. В «Укрзалізниці» заявляли, що внаслідок цього поїзди чернігівського напрямку не можуть повернутися до звичного розкладу. Рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечувався за допомогою резервних тепловозів.