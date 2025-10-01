На ТОТ Луганщины возникли проблемы с водоснабжением

Ракурс

У тимчасово окупованому селищі Тошківка Гірської громади Луганської області вже понад три роки після захоплення відсутні газ, світло та вода.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Наразі там висохли навіть колодязі. Тож, тим, хто залишився, доводиться збирати дощову воду. Ніяких відновлювальних робіт росіяни не обіцяють, — наголосив він.

Зазначається, що окупантам також байдуже і на великі міста ТОТ Луганщині. Так, рашисти визнали серйозні проблеми з водопостачанням в Антрациті та Хрустальному.