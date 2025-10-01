Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты 1 октября нанесли ракетный удар по Балаклее, фото: ГСЧС

Последствия российского ракетного удара по Балаклее показала ГСЧС (ФОТО)

1 окт 2025, 22:58
999

Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, близько 19.05 завдали удару по центральній частині міста Балаклія на Харківщині.

Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Харківської обласної прокуратури.

Ракета влучила у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок ракетного удару:

  • сталася пожежа — горіли квартира на п’ятому поверсі будинку та легкові автомобілі;
  • також пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адміністративну будівлю;
  • загинула 70-річна жінка, ще десять осіб постраждали, серед них дівчинка 2021 року народження. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес.

За попередньою інформацією, ворог вдарив по місту ракетою «Іскандер-М».

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Рашисти 1 жовтня завдали ракетного удару по Балаклії, фото: ДСНС

Рашисти 1 жовтня завдали ракетного удару по Балаклії, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров