Рашисти 1 жовтня завдали ракетного удару по Балаклії, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n209434-naslidky-rosiyskogo-raketnogo-udaru-po-balakliyi-pokazala-dsns-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, близько 19.05 завдали удару по центральній частині міста Балаклія на Харківщині.

Про це повідомляють прес-служба ДСНС та Харківської обласної прокуратури.

Ракета влучила у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок ракетного удару:

сталася пожежа — горіли квартира на п’ятому поверсі будинку та легкові автомобілі;

також пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адміністративну будівлю;

загинула 70-річна жінка, ще десять осіб постраждали, серед них дівчинка 2021 року народження. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес.

За попередньою інформацією, ворог вдарив по місту ракетою «Іскандер-М».

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).