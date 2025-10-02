Новости
Последствия российских обстрелов в ночь на 2 октября, фото: Алексей Кулеба

Рашисты ударили по депо «Укрзализныци» в Одессе — ранен машинист (ФОТО, ВИДЕО)

2 окт 2025, 09:44
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 жовтня, здійснили масований обстріл депо «Укрзалізниці» в Одесі.

Уламкові поранення отримав машиніст потяга, йому надається необхідна допомога.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Також були удари по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на Півночі, зокрема в Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок — всі продовжили рух, контактна мережа заживлена, — додав він.

За словами Кулеби, через атаку деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямку прямують із затримкою.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що внаслідок удару по депо «Укрзалізниці» в Одесі виникла пожежа, яку вже ліквідували. Також було пошкоджено дах та скління приватного житлового будинку.

Постраждали загалом дві людина (однак в депо та одна в приватному будинку).

До боротьби з вогнем, зокрема, залучався пожежний потяг «Укрзалізниці».

Наслідки російських обстрілів в ніч на 2 жовтня, фото: Олексій Кулеба

Источник: Ракурс


