У Києві в одному із магазинів у Дніпровському районі міста 23-річний киянин вирішив пройти до каси без черги, на що одна з покупчинь зробила йому зауваження.

У відповідь зловмисник завдав жінці численних ударів по тілу та обличчю. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба поліції Києва.

27-річна місцева мешканка стояла у черзі до каси, як один з відвідувачів підійшов до касира та намагався здійснити покупки, оминаючи чергу. Жінка зробила зауваження чоловікові, на що той накинувся на неї з кулаками, вдаривши декілька разів по обличчю та тілу, — вказано в повідомленні.

Від отриманих травм потерпіла впала, однак нападник продовжив її бити, після чого втік. Жінку госпіталізували, в неї діагностували численні забої та перелом щелепи, — додали у поліції.

Правоохоронці розшукали зловмисника.

Встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.