Партизани проникли на стратегічний об'єкт росіян в окупованому Криму.

Українська агентура провела розвідку Інформаційно-обчислювального центру Чорноморського флоту РФ у Севастополі. На цьому об'єкті обробляють та аналізують величезні обсяги даних, забезпечуючи ухвалення рішень на всіх рівнях. Про це рух опору «АТЕШ» 2 жовтня повідомив у Telegram.

Цей центр, як вказується у повідомленні, отримує інформацію від супутників та безпілотників. Також він вміє моделювати дії супротивника, координувати роботу різних родів військ та захищати мережі від кібератак.

Агент руху опору вивчив систему охорони та графік роботи центру. Не виключено, що саме там знаходяться системи зберігання даних та потужна комп’ютерна техніка. Як вказали в «АТЕШ», ІОЦ знаходиться за адресою: вул. Руднєва, 1Б. Координати: 44.585227, 33.5103498.

Кожна деталь фіксується нашими агентами. Ця інформація дозволяє тримати ворога під постійним наглядом та зміцнює контроль над ситуацією, — наголосили партизани.

