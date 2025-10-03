Новости
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

FPV-дрон уничтожил спрятанную в лесополосе систему наблюдения рашистов (ВИДЕО)

3 окт 2025, 14:58
Захисники України ударами FPV-дронів знищили заховану у лісосмузі на півдні техніку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 3 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Прямим влучанням FPV-дронів було знищено гармату Д-30, уражено систему спостереження «Муром-М» та транспортний засіб ворога, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


