Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Ракурс

На Харківщині український дрон майстерно пролетів між гілками дерев, щоб вразити замаскованого російського загарбника.

Відповідне відео сьогодні, 2 жовтня, опублікувала прес-служба прикордонного підрозділу «Фенікс»

На Куп’янському напрямку противник облаштовує засідки у заростях чагарників та у полях, облаштовує свої позиції в покинутих будівлях й, навіть, у каналізаційних трубах. Втім пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» вчасно виявляють й знешкоджують усіх окупантів, — вказано в описі відео.

На відео також показано знищення пункту управління БпЛА та систем зв’язку рашистів.