Знищення російських загарбників, скріншот відео
Український дрон пролетів між гілками дерев, щоб вразити замаскованого рашиста (ВІДЕО)
На Харківщині український дрон майстерно пролетів між гілками дерев, щоб вразити замаскованого російського загарбника.
Відповідне відео сьогодні, 2 жовтня, опублікувала прес-служба прикордонного підрозділу «Фенікс»
На Куп’янському напрямку противник облаштовує засідки у заростях чагарників та у полях, облаштовує свої позиції в покинутих будівлях й, навіть, у каналізаційних трубах. Втім пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» вчасно виявляють й знешкоджують усіх окупантів, — вказано в описі відео.
На відео також показано знищення пункту управління БпЛА та систем зв’язку рашистів.