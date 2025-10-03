Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської військової техніки, скріншот відео
FPV-дрон знищив заховану в лісосмузі систему спостереження рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n209474-fpv-dron-znyschyv-zahovanu-v-lisosmuzi-systemu-sposterejennya-rashystiv-video.htmlРакурс
Захисники України ударами FPV-дронів знищили заховану у лісосмузі на півдні техніку російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 3 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Прямим влучанням FPV-дронів було знищено гармату Д-30, уражено систему спостереження «Муром-М» та транспортний засіб ворога, — вказано в описі відео.