Знищення російської військової техніки, скріншот відео

FPV-дрон знищив заховану в лісосмузі систему спостереження рашистів (ВІДЕО)

3 жов 2025, 14:58
Захисники України ударами FPV-дронів знищили заховану у лісосмузі на півдні техніку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 3 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Прямим влучанням FPV-дронів було знищено гармату Д-30, уражено систему спостереження «Муром-М» та транспортний засіб ворога, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


