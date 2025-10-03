Россия активно глушит военные спутники Великобритании

Російські супутники стежать за британськими військовими супутниками. Росія також щотижня намагається заглушати британські військові супутники за допомогою наземних систем.

Про це в інтерв’ю BBC заявив очільник Космічного командування Великої Британії генерал-майор Пол Тедман.

Таким чином Тедман вперше оприлюднив інформацію про рівень втручання Москви в діяльність космічних об'єктів Великої Британії.

Генерал зазначив, що військові супутники Великої Британії були оснащені технологіями протидії глушінню, але додав:

Ми бачимо, що наші супутники досить постійно глушаться росіянами.

Він зазначив, що такі дії є навмисними і відбуваються «щотижня». За його словами така діяльність посилилася після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Велика Британія має півдюжини спеціальних військових супутників на орбіті, які забезпечують зв’язок і спостереження.

Водночас США, Китай і Росія мають по понад сто супутників. Сукупний російський і китайський парк супутників за останнє десятиліття збільшився на 70%.

Тедман зазначив, що і Росія, і Китай випробували протисупутникову зброю. І Велика Британія, і США попередили, що Росія розвиває можливості розміщення ядерної зброї в космосі.

Хоча США вважають Китай найнебезпечнішою загрозою, Тедман бачить більш безпосередню небезпеку в Росії:

Я б сказав, що китайці мають набагато більш досконалі можливості, але росіяни мають більшу волю використовувати свої протикосмічні системи.

Також Тедман «дуже стурбований» тим, що відбувається в космосі — не тільки загрозами, але й зростаючим «перенаселенням» — наразі на орбіті є вже близько 45 тис. об'єктів, включаючи близько 9 тис. супутників. Цього року в космос буде запущено ще 300 ракет.

Джерело: BBC