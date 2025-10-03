После ракетного удара по полигону в Гончаровском военных переводят в другие регионы

Военные ВСУ, фото: «Детектор медиа»

Військових центру підготовки підрозділів у Гончарівському на Чернігівщині, у зв’язку зі збільшенням присутності російських розвіддронів та посиленої уваги армії РФ до Чернігівщини, «поетапно переміщують в інші регіони України для більш безпечного перебування та проведення занять».

Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на отриману на запит відповідь Командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Російські загарбники 24 вересня двома балістичними ракетами «Іскандер» атакували навчальний підрозділ Сухопутних військ на цьому полігоні. Тоді у Telegram-каналі Сухопутних військ повідомлялося, що «внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, уникнути втрат серед особового складу не вдалося».

У відповіді на запит «Суспільного» у Сухопутних військах повідомили, що за цим фактом призначили спеціальне службове розслідування, з метою встановлення всіх обставин, які призвели до загибелі військовослужбовців, а також роль та місце всіх причетних до цього посадових осіб.

Винних притягнуть до відповідальності, згідно з чинним законодавством, — наголосили у Сухопутних військах.

У Сухопутних військах додали, що:

на вимогу командувача Сухопутних військ ЗСУ, укриттям особовий склад забезпечений на всі 100%;

також проводиться постійна робота щодо покращення безпечних умов перебування військовослужбовців;

постійно проводяться тренування дій особового складу з питань дотримання вимог безпеки під час «Повітряної тривоги», інших видів небезпеки та надання першої медичної допомоги.

Джерело: «Суспільне»