Армія РФ завдала комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

У середу, 24 вересня, ворог атакував об'єкт двома балістичними ракетами «Іскандер», які влучили в укриття. Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. Про це командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомило у Facebook.

Наразі на місці обстрілу працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надають всю необхідну медичну допомогу.

У Сухопутних військах наголосили, що триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об'єктів надійними укриттями. І додали, що вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ворожих ракетних та повітряних атак.

Нагадаємо, росіяни регулярно б’ють по навчальних центрах та полігонах ЗСУ. Це призводить до загибелі військових.

Так, 29 липня окупанти завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ і тоді загинули троє бійців, а 18 дістали поранення.

А 12 серпня також атакували ракетами територію одного з навчальних підрозділів. Тоді у зону ураження ворожих касетних боєприпасів потрапила група військовослужбовців. Командування заявляло про одного загиблого, 11 важкопоранених та 12 травмованих бійців.