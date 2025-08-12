рф вдарила ракетою по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208415-rf-vdaryla-po-navchalnomu-pidrozdilu-zsu-ie-zagyblyy-ta-desyatky-postrajdalyh.html

Ракурс

Війська рф здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Вночі у вівторок, 12 серпня, група військовослужбовців потрапила в зону ураження ворожих касетних боєприпасів. Наразі відомо про одного загиблого. Поранення різного ступеня тяжкості дістали 11 бійців. Ще 12 військових звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес. Про це Сухопутні війська Збройних сил України повідомили в Telegram.

Командування запевняє, що після оголошення повітряної тривоги особовий склад належним чином оповістили. Однак група бійців все ж потрапила під обстріл під час переміщення до укриття.

У Сухопутних військах запевнили, що постійно працюють над тим, щоб обладнати навчальні центри та полігони надійними укриттями. Також заявляється про вживання додаткових заходів безпеки для захисту військовослужбовців під час російських повітряних атак.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ поінформували, що рф вночі атакувала Україну 48 ударними дронами та чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23». ППО змогла збити 36 безпілотників. Росіяни били по Сумщині, Донеччині та Чернігівщині.

Нагадаємо, 29 липня російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Тоді загинули троє бійців, а 18 дістали поранення.