Російські загарбники сьогодні, 3 жовтня, завдали чергового комбінованого удару по українській газовій інфраструктурі, застосувавши для цього загалом 35 ракет.
Про це у своєму Telegaram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки.
Якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових обʼєктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити, — зазначив Зеленський.
Він додав, що також непростою є ситуація після ударів дронами на Чернігівщині — у Славутичі, Ніжині та обласному центру, а також на Сумщині.
Вже ввечері був удар балістики на Донеччині — теж по енергетиці. Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка — триває відновлення, — зазначив він.