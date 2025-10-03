Рашисты нанесли комбинированный ракетный удар по украинской газовой инфраструктуре, фото: «Слово и Дело»

Російські загарбники сьогодні, 3 жовтня, завдали чергового комбінованого удару по українській газовій інфраструктурі, застосувавши для цього загалом 35 ракет.

Про це у своєму Telegaram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки.

Якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових обʼєктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити, — зазначив Зеленський.

Він додав, що також непростою є ситуація після ударів дронами на Чернігівщині — у Славутичі, Ніжині та обласному центру, а також на Сумщині.