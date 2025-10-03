Доступ к данным о предприятиях ОПК ограничен

https://racurs.ua/n209487-kabmin-ogranichil-dostup-k-dannym-o-predpriyatiyah-opk-sviridenko.html

Ракурс

Кабмін обмежив доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу.

Про це сьогодні, 3 жовтня, у своєму Telegaram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

На запит виробників Уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності, — розповіла Свириденко.

За її словами, приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, щоб будь-хто не зміг отримати ці дані.

Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану. Дякую Міноборони за напрацьоване рішення, — зазначила Свириденко.