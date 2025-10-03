Кабмін обмежив доступ до даних про підприємства ОПК — Свириденкоhttps://racurs.ua/ua/n209487-kabmin-obmejyv-dostup-do-danyh-pro-pidpryiemstva-opk-svyrydenko.htmlРакурс
Кабмін обмежив доступ до даних про підприємства оборонно-промислового комплексу.
Про це сьогодні, 3 жовтня, у своєму Telegaram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
На запит виробників Уряд ухвалив рішення обмежити доступ до даних про підприємства ОПК з публічних реєстрів, зокрема про їхнє місцезнаходження та виробничі потужності, — розповіла Свириденко.
За її словами, приховання даних відбудеться саме з публічних агрегаторів, щоб будь-хто не зміг отримати ці дані.
Заклали запобіжники, щоб норма стосувалася саме оборонних виробників і саме на час дії воєнного стану. Дякую Міноборони за напрацьоване рішення, — зазначила Свириденко.
Безпека нашої оборонної індустрії — ключова умова, щоб масштабувати виробництво, впроваджувати інновації та ще ефективніше забезпечувати нашу армію всім необхідним, — додала вона.