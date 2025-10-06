116 беспилотников атаковали Украину в ночь на 6 октября — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n209494-116-bespilotnikov-atakovali-ukrainu-v-noch-na-6-oktyabrya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 жовтня (із 20.00 05 жовтня) атакували Україну загалом 116 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів.
Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарськ, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
- зафіксовано влучання 30 ударних БПЛА на семи локаціях.
Так, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у своєму Telegram-каналі, що вночі російські «шахеди» атакували цивільну інфраструктуру області.
Незважаючи на активну роботу ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкту. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС. Обійшлося без жертв та руйнувань, — зазначив він.