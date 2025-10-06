Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 жовтня (із 20.00 05 жовтня) атакували Україну загалом 116 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарськ, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;

зафіксовано влучання 30 ударних БПЛА на семи локаціях.

Так, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у своєму Telegram-каналі, що вночі російські «шахеди» атакували цивільну інфраструктуру області.