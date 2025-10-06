Последствия прилета по нефтебазе в Феодосии, фото: «Крымский ветер»

https://racurs.ua/n209498-v-okkupirovannoy-feodosii-v-rezultate-prileta-vspyhnul-pojar-na-neftebaze-foto-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Криму в ніч на сьогодні, 6 жовтня, спалахнула пожежа на нафтовому терміналі у Феодосії.

Про це повідомив Telegram-канал «Крымский ветер», опублікувавши відповідні фото та відео.

За нашими даними, приліт по нафтобазі нафтобазою у Феодосії був о 01.40, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за понад 10 годин після удару по нафтобазі ні очільник окупаційної адміністрації Криму колабораціоніст Сергій Аксьонов, ні голова так званого парламенту Криму колабораціоніст Володимир Костантинов ніяк цю подію не прокоментували.

Нагадаємо, наприкінці вересня Аксьонов заявив про запровадження у Криму обмежень на продаж палива «в одні руки». Згодом ці обмеження посилили.