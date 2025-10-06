Российский ударный беспилотник типа «Шахед», фото: Национальная полиция

На Сумщині на території Охтирського району зафіксовано нову модель російського безпілотника типу «Герань-2», здатну дистанційно мінувати територію, перетворюючи її на смертельну пастку.

Саме таку модернізовану зброю було застосовано на минулому тижні.

Про це сьогодні, 6 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Охтирська міська ради.

Такий безпілотник упав у полі в районі населеного пункту Пологи.

Фахівці його знайшли та під час огляду виявили, що крім основної бойової частини, він оснащений механізмом для дистанційного мінування — у даному випадку начинений протитанковими мінами, — вказано в повідомленні. — Але експерти не виключають, що в інших випадках можуть використовуватися й протипіхотні міни.

Зазначається, що це нова тактика застосування дронів «Герань» для роботи по наземних рухомих цілях у реальному часі.