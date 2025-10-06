В Днепре работник ТЦК через «Оберег» списал брата и еще 16 родственников. Фото:

https://racurs.ua/n209512-v-dnepre-rabotnik-tck-cherez-obereg-spisal-brata-i-esche-16-rodstvennikov.html

Ракурс

Працівник ТЦК у Дніпрі списував своїх родичів з військового обліку.

Працівник одного з Територіальних центрів комплектування, використовуючи власний електронний цифровий підпис, заходив до спеціалізованого реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» і безпідставно списував своїх родичів. Про це 6 жовтня повідомило Державне бюро розслідувань.

Фігурант вносив до реєстру неправдиву інформацію про те, що певні чоловіки рішенням військово-лікарської комісії визнані непридатними до служби. Таким чином призову уникнули 17 осіб, які не проходили жодної комісії. ТЦКшник списав свого рідного брата та своїх знайомих. Дехто після цього виїхав з України.

Зловмисника обвинувачують у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій повторно, та у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період — ч. 1, 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, в Запоріжжі правоохоронці затримали родича посадовця ТЦК, який вимагав «винагороду» за безперешкодне оформлення грошової допомоги членам сім’ї загиблого військовослужбовця. Зловмисника схопили під час отримання частини хабаря.