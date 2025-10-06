Правительство приняло изменения в госбюджет. Фото:

Кабінет міністрів України погодив зміни до державного бюджету на 2025 рік.

У понеділок, 6 жовтня, уряд ухвалив зміни до держбюджету на цей рік. Урядовці пропонують збільшити видатки Міністерства оборони загалом на 311 млрд грн. Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Зазначається, що гроші відомство планує витратити на закупівля озброєння (в тому числі дронів), боєприпасів, військової техніки, обладнання. Кошти також підуть на своєчасні виплати зарплат військовослужбовцям й соціальну підтримку родин захисників.

За словами міністра, ці видатки покриватимуться грошима в межах ініціативи ERA, скорочення непершочергових бюджетних видатків, заощадження коштів на обслуговуванні державного боргу.

Адаптуємо бюджет до реалій сучасної війни. Посилюємо обороноздатність України, можливості нашої оборонної індустрії та її інноваційну складову. Неухильно виконуємо всі зобов’язання перед військовими та їхніми родинами. Маємо надійну підтримку наших партнерів для того, щоб залишатися сильними і стійкими, — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів України схвалив проект державного бюджету на 2026 рік, а видатки визначені на рівні 4,8 трлн грн, а доходи — 2 трлн 826 млрд грн. Головним пріоритетом бюджету будуть безпека і оборона та соціальна стійкість.

На оборону Київ планує витратити 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), що на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році. На українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку чиновники пропонують спрямувати щонайменше 44,3 млрд грн.