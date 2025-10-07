Украинские военные показали зачистку села Сичневое в Днепропетровской области. Фото:

https://racurs.ua/n209531-zachistku-sela-sichnevoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-pokazali-v-vsu-video.html

Ракурс

ЗСУ звільнили від російських окупантів село Січневе на Дніпропетровщині.

У Силах оборони України показали кадри успішних штурмових дій українських захисників під час звільнення цього населеного пункту. Провели зачистку села бійці 141-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Про це 141-ша ОМБр 7 жовтня повідомила у Facebook.

За інформацією військових, противник внаслідок штурму зазнав значних втрат. На «вантаж 200» було перетворено 50 загарбників, ще вісьмох росіян взяли у полон.

Ця операція — доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю, — заявили в бригаді.

Нагадаємо, на Покровському напрямку Сили оборони України визволили від російських окупантів селище Удачне Донецької області та встановили там прапор України. Зачистили населений пункт бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля», які працювали над цим упродовж двох тижнів.