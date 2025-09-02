Новини
Звільнення селища Удачне, скріншот відео

ЗСУ звільнили селище Удачне на Покровському напрямку (ВІДЕО)

2 вер 2025, 12:06
На Покровському напрямку Сили оборони України визволили від російських окупантів селище Удачне Донецької області.

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ, опублікувавши відео зачистки селища та встановлення там прапора України.

Зазначається, що населений пункт було звільнено бійцями 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор.

Вчора, 1 вересня, Генштаб опублікував відео звільнення бійцями «Скелі» селища Новоекономічне Донецької області.

Джерело: Ракурс


