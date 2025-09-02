Читайте також
Звільнення селища Удачне, скріншот відео
ЗСУ звільнили селище Удачне на Покровському напрямку (ВІДЕО)
На Покровському напрямку Сили оборони України визволили від російських окупантів селище Удачне Донецької області.
Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ, опублікувавши відео зачистки селища та встановлення там прапора України.
Зазначається, що населений пункт було звільнено бійцями 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор.
Вчора, 1 вересня, Генштаб опублікував відео звільнення бійцями «Скелі» селища Новоекономічне Донецької області.