Освобождение поселка Удачное, скриншот видео

ВСУ освободили поселок Удачное на Покровском направлении (ВИДЕО)

2 сен 2025, 12:06
На Покровському напрямку Сили оборони України визволили від російських окупантів селище Удачне Донецької області.

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ, опублікувавши відео зачистки селища та встановлення там прапора України.

Зазначається, що населений пункт було звільнено бійцями 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор.

Вчора, 1 вересня, Генштаб опублікував відео звільнення бійцями «Скелі» селища Новоекономічне Донецької області.

Источник: Ракурс


