Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Потери рашистов в августе, инфографика: Минобороны Украины

Потери россиян в августе назвали в Минобороны

2 сен 2025, 11:41
999

Безповоротні та санітарні втрати особового складу російської армії за 31 день серпня склали 28 тис. 790 осіб — це умовно чисельність понад двох дивізій.

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба Міноборони України.

Крім того, упродовж серпня захисники України вели активну контрбатарейну боротьбу — уражено або знищено 1 тис. 304 одиниці артилерійських систем ворога.

Умовно, це дорівнює чисельності майже 73 артдивізіонів, — наголошують в Міноборони.

Також у серпні Сили оборони активно виводили з ладу та знищували автотехніку російської армії — 3 тис. 505 одиниць військової автомобільної техніки та автоцистерн.

Попри тенденцію щодо зменшення використання ворогом важкої бронетехніки через її вразливість на полі бою, наші воїни упродовж серпня активно полювали й на ворожу «броню», — додали в Міноборони. — За останній місяць літа росармія втратила 87 танків та 161 бойову броньовану машину.

Втрати рашистів у серпні, інфографіка: Міноборони України

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров