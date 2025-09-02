Потери россиян в августе назвали в Минобороны

Потери рашистов в августе, инфографика: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n208835-poteri-rossiyan-v-avguste-nazvali-v-minoborony.html

Ракурс

Безповоротні та санітарні втрати особового складу російської армії за 31 день серпня склали 28 тис. 790 осіб — це умовно чисельність понад двох дивізій.

Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба Міноборони України.

Крім того, упродовж серпня захисники України вели активну контрбатарейну боротьбу — уражено або знищено 1 тис. 304 одиниці артилерійських систем ворога.

Умовно, це дорівнює чисельності майже 73 артдивізіонів, — наголошують в Міноборони.

Також у серпні Сили оборони активно виводили з ладу та знищували автотехніку російської армії — 3 тис. 505 одиниць військової автомобільної техніки та автоцистерн.