Втрати росіян у серпні назвали в Міноборони

Втрати росіян у серпні назвали в Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n208835-vtraty-rosiyan-u-serpni-nazvaly-v-minoborony.htmlРакурс
Безповоротні та санітарні втрати особового складу російської армії за 31 день серпня склали 28 тис. 790 осіб — це умовно чисельність понад двох дивізій.
Про це сьогодні, 2 вересня, повідомила прес-служба Міноборони України.
Крім того, упродовж серпня захисники України вели активну контрбатарейну боротьбу — уражено або знищено 1 тис. 304 одиниці артилерійських систем ворога.
Умовно, це дорівнює чисельності майже 73 артдивізіонів, — наголошують в Міноборони.
Також у серпні Сили оборони активно виводили з ладу та знищували автотехніку російської армії — 3 тис. 505 одиниць військової автомобільної техніки та автоцистерн.
Попри тенденцію щодо зменшення використання ворогом важкої бронетехніки через її вразливість на полі бою, наші воїни упродовж серпня активно полювали й на ворожу «броню», — додали в Міноборони. — За останній місяць літа росармія втратила 87 танків та 161 бойову броньовану машину.