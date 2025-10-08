Рашисты атаковали теплоэлектростанцию ​​ДТЭК, ранены энергетики

Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне ударили по ТЭС ДТЭК, фото: ДТЭК
Російські загарбники атакували теплоелектростанцію ДТЕК.
Про це сьогодні, 8 жовтня, вранці повідомила прес-служба компанії.
За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу, — вказано в повідомленні.
Також було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, тривають роботи над усуненням наслідків.
Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів, — додали у компанії.
Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти завдали удару по енергетичному об'єкту у Ніжинському районі Чернігівської області. Понад 4,5 тисячі абонентів залишилися без електропостачання