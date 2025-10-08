Рашисты снова ударили по энергообъекту на Нежинщине — 4,5 тыс. абонентов без света

Россияне продолжают обстреливать энергообъекты Черниговской области, фото:

https://racurs.ua/n209550-rashisty-snova-udarili-po-energoobektu-na-nejinschine-4-5-tys-abonentov-bez-sveta.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 жовтня, вранці знову завдали удару по енергетичному об'єкту у Ніжинському районі Чернігівської області.

Про це сьогодні повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання, — вказано в повідомленні.

Тривають ремонтні роботи.

Нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки! Бережіть себе! — додали у компанії.

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі повідомив, що у Ніжині за минулу добу також є влучання в обʼєкти залізниці. У Прилуках ударний безпілотник атакував нафтобазу, виникла пожежа. У Семенівці ворожий дрон влучив в адмінбудівлю.