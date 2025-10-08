Новини
Росіяни вдарили по ТЕС ДТЕК, фото: ДТЕК

Рашисти атакували теплоелектростанцію ДТЕК, поранено енергетиків

8 жов 2025, 09:43
Російські загарбники атакували теплоелектростанцію ДТЕК.

Про це сьогодні, 8 жовтня, вранці повідомила прес-служба компанії.

За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків. Їм було оперативно надано усю необхідну допомогу, — вказано в повідомленні.

Також було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, тривають роботи над усуненням наслідків.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів, — додали у компанії.

Росіяни вдарили по ТЕС ДТЕК, фото: ДТЕК

Нагадаємо, сьогодні вранці рашисти завдали удару по енергетичному об'єкту у Ніжинському районі Чернігівської області. Понад 4,5 тисячі абонентів залишилися без електропостачання

Джерело: Ракурс


