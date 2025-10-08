Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 жовтня (із 18.30 07 жовтня) атакували Україну загалом 183 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів (близько 100 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллерово, Курська, Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауди у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00: