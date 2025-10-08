Читайте також
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 жовтня (із 18.30 07 жовтня) атакували Україну загалом 183 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів (близько 100 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Міллерово, Курська, Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауди у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни;
- зафіксовано влучання 22 ударних БПЛА на 11 локаціях.