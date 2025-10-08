Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського удару по пожежній частині у Семенівці, фото: ДСНС
Росіяни вдарили по пожежній частині на Чернігівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209552-rosiyany-vdaryly-po-pojejniy-chastyni-na-chernigivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники завдали удару по пожежній частині підрозділу ДСНС у Семенівці на Чернігівщині.
Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.
Загорілася покрівля адмінбудівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що особовий склад під час обстрілу перебував в укритті, тому ніхто не постраждав.
Пожежна техніка залишилася неушкодженою.