Наслідки російського удару по пожежній частині у Семенівці, фото: ДСНС

Росіяни вдарили по пожежній частині на Чернігівщині (ФОТО)

8 жов 2025, 10:14
999

Російські загарбники завдали удару по пожежній частині підрозділу ДСНС у Семенівці на Чернігівщині.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Загорілася покрівля адмінбудівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що особовий склад під час обстрілу перебував в укритті, тому ніхто не постраждав.

Пожежна техніка залишилася неушкодженою.

Джерело: Ракурс


