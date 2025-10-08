Наслідки російського удару по пожежній частині у Семенівці, фото: ДСНС

Російські загарбники завдали удару по пожежній частині підрозділу ДСНС у Семенівці на Чернігівщині.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Загорілася покрівля адмінбудівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що особовий склад під час обстрілу перебував в укритті, тому ніхто не постраждав.

Пожежна техніка залишилася неушкодженою.