Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара по пожарной части в Семеновке, фото: ГСЧС

Россияне ударили по пожарной части в Черниговской области (ФОТО)

8 окт 2025, 10:14
999

Російські загарбники завдали удару по пожежній частині підрозділу ДСНС у Семенівці на Чернігівщині.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомила прес-служба ДСНС.

Загорілася покрівля адмінбудівлі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що особовий склад під час обстрілу перебував в укритті, тому ніхто не постраждав.

Пожежна техніка залишилася неушкодженою.

Наслідки російського удару по пожежній частині у Семенівці, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров