Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Пограничники уничтожили склад горюче-смазочных материалов и авто врага (ВИДЕО)

8 окт 2025, 11:11
На Північно-Слобожанському напрямку захисники України з РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону знищили польовий склад паливно-мастильних матеріалів та автівки ворога.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні відео.

Крім того:

  • уражено місця укриття та засоби зв’язку рашистів;
  • ворог напрямку поніс втрати й у живій силі.

ДПСУ ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України, — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


