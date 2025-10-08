Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n209554-pogranichniki-unichtojili-sklad-goruche-smazochnyh-materialov-i-avto-vraga-video.html

Ракурс

На Північно-Слобожанському напрямку захисники України з РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону знищили польовий склад паливно-мастильних матеріалів та автівки ворога.

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні відео.

Крім того:

уражено місця укриття та засоби зв’язку рашистів;

ворог напрямку поніс втрати й у живій силі.