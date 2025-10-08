Читайте также
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
На Північно-Слобожанському напрямку захисники України з РУБпАК «Прайм» 5-го прикордонного загону знищили польовий склад паливно-мастильних матеріалів та автівки ворога.
Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні відео.
Крім того:
- уражено місця укриття та засоби зв’язку рашистів;
- ворог напрямку поніс втрати й у живій силі.
ДПСУ ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України, — наголошують у ДПСУ.